США та п'ять європейських країн запросили зустріч Радбезу ООН щодо України

08:01 18 серпня Київ, Україна

Сполучені Штати та країни Євросоюзу запросили зустріч Радбезу ООН щодо України.

Про це у середу, 17 серпня, повідомляють в ООН.



До запиту, окрім США, приєдналися Франція, Великобританія (мають статус постійних членів Ради безпеки), а також Ірландія, Норвегія, Албанія (мають статус непостійних членів). Засідання запрошено на 24 серпня.

"Відповідний запит надіслано голові Ради Безпеки ООН", - сказало джерело організації.



Серед іншого обговорюватимуться підсумки візиту Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.