США та п'ять європейських країн запросили зустріч Радбезу ООН щодо України

Сполучені Штати та країни Євросоюзу запросили зустріч Радбезу ООН щодо України.
Про це у середу, 17 серпня, повідомляють в ООН.
До запиту, окрім США, приєдналися Франція, Великобританія (мають статус постійних членів Ради безпеки), а також Ірландія, Норвегія, Албанія (мають статус непостійних членів). Засідання запрошено на 24 серпня.
До запиту, окрім США, приєдналися Франція, Великобританія (мають статус постійних членів Ради безпеки), а також Ірландія, Норвегія, Албанія (мають статус непостійних членів). Засідання запрошено на 24 серпня.
Серед іншого обговорюватимуться підсумки візиту Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
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