США і Китай домовилися створити робочу групу з боротьби зі зміною клімату

11:17 20 березень Київ, Україна

В американському штаті Аляска пройшли дипломатичні переговори США і Китаю, в результаті яких найближчим часом буде створено спільну робочу групу з боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє Сіньхуа.



З боку США на зустрічі були держсекретар Ентоні Блінкен і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Від Китаю - глава канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ян Цзечи і міністр закордонних справ Ван І.



За підсумками зустрічі Салліван сказав, що переговори були "жорсткими".



В ході переговорів Блінкен заявив, що дії Китаю в Гонконзі, Сіньцзяні та Тайвані, а також кібератаки на США "загрожують заснованому на правилах порядку, який підтримує глобальну стабільність".



Ян Цзечи, в свою чергу, заявив, що в США порушують права людини, вбивають афроамериканців, і Вашингтону не варто втручатися в справи КНР.