США та Ізраїль можуть ввести миротворців у Сектор Гази після витіснення ХАМАС - Bloomberg

10:19 01 листопада Київ, Україна

США та Ізраїль розглядають можливість введення до Сектору Гази багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська, якщо ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.



За словами джерел, йдеться про необхідність терміново розробити план щодо майбутнього Гази, оскільки почалося наземне вторгнення. Другий варіант передбачає створення миротворчих сил на зразок тих, що здійснюють нагляд за виконанням мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем 1979 року, а третій — тимчасову передачу Гази під нагляд ООН.



Люди, які попросили не називати їхні імена, підкреслили, що обговорення все ще знаходяться на ранній стадії, і багато що може змінитися.



Деякі американські чиновники вважають ці варіанти передчасними чи малоймовірними. Але держсекретар Ентоні Блінкен натякнув на них у вівторок, 31 жовтня, коли заявив на засіданні Сенату, що США розглядають низку варіантів майбутнього Гази.

"Ми не можемо допустити повернення у статус-кво, коли Газою керує ХАМАС. Ми також не можемо допустити - і ізраїльтяни самі починають із цієї пропозиції - щоб Ізраїль керував чи контролював Газу", - сказав Блінкен на засіданні сенатського комітету з асигнувань.

Він додав, що між цими варіантами існує безліч можливих перестановок, які зараз дуже уважно розглядають як США, так і інші країни.



При цьому прессекретарка Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон заявила агентству Bloomberg увечері 31 жовтня, що "відправка американських військ до Гази у складі миротворчих сил не є чимось, що розглядається або обговорюється".



Державний департамент відмовився коментувати ці плани.



Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що не мають наміру окупувати Газу, нагадує видання. Але вони також говорили, що продовження правління ХАМАС неприйнятне після нападу 7 жовтня, коли угрупування вбило 1400 ізраїльтян і взяло в заручники понад 200 осіб. Є також мало доказів того, що Палестинська адміністрація, що управляє Західним берегом річки Йордан, захоче чи зможе взяти під свій контроль Газу, зазначає Bloomberg. США та Європейський Союз визнали ХАМАС терористичним угрупованням.