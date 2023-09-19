США та Іран обмінялися полоненими за угодою у 6 мільярдів доларів

09:52 19 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



Білий дім підтвердив, що літак, на борту якого було п'ятеро американців, вилетів додому. Окремо державне телебачення Ірану Press TV повідомило, що п'ятьох іранців, яких у США звинуватили у скоєнні злочинів, звільнили. Двоє із п'яти звільнених іранців теж уже приземлилися у Катарі. Інші троє вирішили не повертатися до Ірану.



Серед звільнених американців: 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі, обидва бізнесмени, а також 67-річний еколог Морад Тахбаз, який має і британське громадянство. Минулого місяця їх звільнили з в'язниці та посадили під домашній арешт. Особи ще двох людей не розкривається. Сполучені Штати Америки та Іран обмінялися п'ятьма громадянами з умовою розблокувати 6 мільярдів доларів, які належать Тегерану. США передали ці гроші Катару як посереднику.Про це повідомляє Reuters.Білий дім підтвердив, що літак, на борту якого було п'ятеро американців, вилетів додому. Окремо державне телебачення Ірану Press TV повідомило, що п'ятьох іранців, яких у США звинуватили у скоєнні злочинів, звільнили. Двоє із п'яти звільнених іранців теж уже приземлилися у Катарі. Інші троє вирішили не повертатися до Ірану.Серед звільнених американців: 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі, обидва бізнесмени, а також 67-річний еколог Морад Тахбаз, який має і британське громадянство. Минулого місяця їх звільнили з в'язниці та посадили під домашній арешт. Особи ще двох людей не розкривається.

Угода з обміну ув'язненими була погоджена за активного посередництва Катару, де відбулося щонайменше вісім раундів переговорів, пише Reuters. До банку цієї країни також було переказано 6 млрд доларів, заарештованих владою США. Ці гроші будуть доступні Тегерану для витрат на суто гуманітарні потреби, наголосила американська сторона.



Передача іранських коштів відповідно до угоди викликала критику з боку американських республіканців, які стверджують, що президент Джо Байден фактично заплатив викуп за громадян США, зазначає Reuters.