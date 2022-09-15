США та ЄС посилюють тиск на Туреччину через санкції проти росії - ЗМІ

14:54 15 вересня Київ, Україна

Щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій на тлі занепокоєння, що банківський сектор країни є потенційним бекдором для незаконного фінансування.

Про це пише Українська правда із посиланням на Financial Times.



США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися до російської системи внутрішніх платежів Мир, повідомили виданню двоє західних чиновників, які беруть участь у розробці цих планів.



Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким чиновникам.

"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на більш жорстке впровадження наявних санкцій, а не на введення нових заходів. Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення путіна в Україну в лютому, не завдали економіці росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стискає лінії фінансування кремля", - пише газета.

Один зі східних чиновників заявив, що надішлють дуже чітке повідомлення про те, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі Мир.



П'ять найбільших банків Туреччини, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank та Halkbank, є членами платіжної системи Мир, яка була розроблена Центральним банком росії як національна альтернатива Visa та Mastercard, нагадує FT.