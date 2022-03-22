США і ЄС об'єднують зусилля в боротьбі з хакерами - ЗМІ

09:57 23 червня Київ, Україна

Уряди Сполучених Штатів Америки і європейських держав будуть координувати зусилля в боротьбі з хакерськими атаками, кількість яких в останні роки різко зросла.

Про це заявив у вівторок міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас після зустрічі з європейськими міністрами юстиції і внутрішніх справ в Лісабоні, передає Politico.

«У нас з'явилася нова робоча група з питань боротьби з програмами-вимагачами, яка вживатиме заходів проти цього зла, від якого так страждають США і багато інших країн», - сказав він, додавши, що ЄС і США мають намір боротися з хакерськими атаками «шляхом обміну інформацією та передовим досвідом та спільної роботи».

У свою чергу, комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон відзначила зростання під час пандемії кількості кібератак з метою отримання викупу.

«Це та сфера, в якій разом ми точно можемо зробити більше», - сказала вона.

У спільній заяві ЄС і США відзначають, що будуть співпрацювати «шляхом прийняття правових заходів, підвищення обізнаності громадськості про те, як захистити мережі, а також про ризики виплат коштів злочинцям, і спонукати ті держави, які закривають очі на ці злочини, затримувати і видавати або ефективно переслідувати порушників на своїй території».