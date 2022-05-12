США і далі продовжать виведення військ з Афганістану, - ЗМІ

10:22 09 серпня Київ, Україна

Зростання провокацій з боку руху Талібан в Афганістані ніяким чином не вплине на продовження виведення американських військ.

Про це повідомляє The New York Times.



За даними видання, напередодні Байдена ознайомили з розвитком подій в Афганістані, проте його позиція залишилася незмінною.



Відзначається, що радники президента контактували з посольством США в Кабулі, високопоставлені чиновники в Пентагоні зробили низку телефонних дзвінків.



Джерело видання повідомило, що США мають намір продовжити виведення військ. При цьому Міноборони США готове надати ресурси, якщо в них виникне потреба.