США і далі продовжать виведення військ з Афганістану, - ЗМІ

Зростання провокацій з боку руху Талібан в Афганістані ніяким чином не вплине на продовження виведення американських військ.
Про це повідомляє The New York Times.
За даними видання, напередодні Байдена ознайомили з розвитком подій в Афганістані, проте його позиція залишилася незмінною.
Відзначається, що радники президента контактували з посольством США в Кабулі, високопоставлені чиновники в Пентагоні зробили низку телефонних дзвінків.
Джерело видання повідомило, що США мають намір продовжити виведення військ. При цьому Міноборони США готове надати ресурси, якщо в них виникне потреба.
За даними видання, напередодні Байдена ознайомили з розвитком подій в Афганістані, проте його позиція залишилася незмінною.
Відзначається, що радники президента контактували з посольством США в Кабулі, високопоставлені чиновники в Пентагоні зробили низку телефонних дзвінків.
Джерело видання повідомило, що США мають намір продовжити виведення військ. При цьому Міноборони США готове надати ресурси, якщо в них виникне потреба.
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