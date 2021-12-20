США хочуть визнати Росію "спонсором тероризму"

08:54 03 серпень Київ, Україна

Конгресмен США від Демократичної партії Макс Роуз вніс на розгляд законопроект , згідно з яким, Росія визнається "спонсором тероризму".

Після схвалення законопроекту Держдеп в 90-денний термін зобов'язаний роз'яснити, чи можна до Росії застосувати дефініцію (визначення, - ред) "країна - спонсор тероризму».



Абсолютно логічне, і навіть більше того, очікуваний розвиток подій. «Подвигів» РФ на цьому полі цілком достатньо, щоб викликати відповідні реакції. Просто неповне перерахування дій російських по всьому світу, що призвели до загибелі людей при пануванні президента Путіна вводить в шок. Це знищення малайзійського пасажирського літака рейсу MH-17 російськими військами в ході їх агресії і дії їх проксі-сил в східній Україні в 2014 році. У Гаазі розпочався суд, обвинувачені - російські військові. При цьому OSINT-дослідниками ряду міжнародних команд вже демонструвалися такі докази провини російської сторони, що ілюзій щодо автора цієї трагедії просто бути не може.





Якщо ж згадати те остервеніння, з яким Москва заперечувала свою причетність, масу інформаційних операцій, покликаних заплутати слідство і громадськість десятками версій, стає зрозуміло, що кремлівські усвідомлюють, чим їм загрожує слідство і судовий розгляд. А є ще й позов України до Міжнародного кримінального суду як раз з приводу фінансування Росією тероризму на Донбасі і цілком певні і вкрай сумні для Путіна і за результатами досудового розслідування. Цілий ряд вбивств та замахів на вбивство на супротивників Кремля і російських спецслужб, організованих на території Європи.

Найяскравішими стали «справа Скрипаль», в ході якого сім'я колишнього працівника російських спецслужб, який перейшов до Британії, була отруєна бойовим суперядом «Новачок». Справа запам'яталося нахабством і при цьому дилетантством дій російських, які і дозволили розкрити його. Нахабним було вбивство чеченського опозиціонера Зелімхана Хангошвілі в центрі столиці Німеччини, Берліні. Причому сам Путін, відповідаючи на питання журналістів, висловив задоволення цим терористичним актом. Розкрито плани по вбивству мера чеської столиці Праги за знесення пам'ятника маршалу Конєву.

Було б дивно і навіть злочинно, якби світ не реагував на таку кремлівську нахабство і жорстокість. Лютий 2019 го, Сенат США схвалив документ під назвою «Акт про захист американської безпеки від російської агресії» (DASKA), авторства республіканця Ліндсі Грема і демократа Роберта Менендес. Удар наноситься по комерційній діяльності РФ в світі. Показово, що відгуки Торгової Палати США і Американського інституту нафти, як профільних організацій, містять заклик до поліпшення документа шляхом конкретизації і посилення.

Тобто нинішній законопроект Макса Роуза не випадковий, а є закономірним підсумком терористичних дій Росії і еволюцією відповідних дій світу на них. Особливо якщо враховувати той факт, що подається законопроект після отримання інформації американської розвідки про те, що Росія платила в Афганістані руху «Талібан» гроші за вбивство американських солдатів.



Ну що ж, Кремль довго і наполегливо «йшов до такого успіху», щоб бути визнаним пособником і організатором тероризму ...