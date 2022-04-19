США: хасиди в обхід карантину влаштували семитисячне весілля

14:43 23 листопада Київ, Україна

Таємне весілля внука великого рабина Аарона Тейтельбаума прогриміло на весь інтернет через грубе порушення карантинних обмежень, захід зібрав 7 тисяч осіб.

Про це пише Jerusalem Post в понеділок, 23 листопада.



На ролику видно, як тисячі хасидів співають, танцюють і веселяться в синагозі Кірьяс-Джоел. При цьому ні в одного з присутніх гостей не надіта маска, дистанції теж ніхто не дотримувався.

Весілля організовувалося в умовах найсуворішої таємності, в таємниці від державної і місцевої влади. Наречені запрошували всіх гостей особисто в усному порядку, не вдаючись до запрошень листівками або оголошень в ЗМІ.