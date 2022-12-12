США готуються анонсувати прорив у термоядерному синтезі - WP

14:23 12 грудня Київ, Україна

Американські вчені змогли домогтися прориву в технології керованого ядерного синтезу та планують оголосити про відкриття.



Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

"Міністерство енергетики планує оголосити у вівторок (14 грудня - ред.). ), що вченим вперше вдалося провести реакцію термоядерного синтезу, яка створює чистий приріст енергії, що є важливою віхою у багатомільярдних пошуках тривалістю у десятиліття та ставить за мету розробити технологію, яка забезпечує дешеву, чисту електроенергію”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, мета досліджень у галузі термоядерного синтезу полягає в тому, щоб відтворити ядерну реакцію, яка забезпечується енергією Сонця.

"Це - "святий Грааль" безвуглецевої енергії, за яким вчені ганяються з 1950-х років. До комерційного використання залишається не менше десяти років, а може, й десятиліття, але адміністрація Байдена, ймовірно, рекламуватиме останню розробку як підтвердження масштабних інвестицій уряду протягом багатьох років", - пишуть журналісти.

У роки на дослідження термоядерного синтезу було витрачено значні суми державних та приватних коштів. Вчені намагалися розробити обладнання, яке могло б виробляти електроенергію, не залишаючи вуглецевого сліду та радіоактивних відходів, і вимагало набагато менших ресурсів, ніж необхідно для використання сонячної енергії та енергії сили вітру.



Система, розташована в лабораторії, використовує 192 лазерні промені, що сходяться в центрі гігантської сфери, щоб запустити термоядерну реакцію в крихітній водневій паливній гранули. Передбачається, що нова розробка може допомогти забезпечити дешевою електрикою бідні регіони світу.

"Для більшості з нас це було лише питання часу", - сказав у коментарі виданню старший науковий співробітник із термоядерного синтезу, знайомий із роботою Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса в Каліфорнії, де було зроблено відкриття.