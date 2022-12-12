США готуються анонсувати прорив у термоядерному синтезі - WP

Американські вчені змогли домогтися прориву в технології керованого ядерного синтезу та планують оголосити про відкриття.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Як зазначає видання, мета досліджень у галузі термоядерного синтезу полягає в тому, щоб відтворити ядерну реакцію, яка забезпечується енергією Сонця.
У роки на дослідження термоядерного синтезу було витрачено значні суми державних та приватних коштів. Вчені намагалися розробити обладнання, яке могло б виробляти електроенергію, не залишаючи вуглецевого сліду та радіоактивних відходів, і вимагало набагато менших ресурсів, ніж необхідно для використання сонячної енергії та енергії сили вітру.
Система, розташована в лабораторії, використовує 192 лазерні промені, що сходяться в центрі гігантської сфери, щоб запустити термоядерну реакцію в крихітній водневій паливній гранули. Передбачається, що нова розробка може допомогти забезпечити дешевою електрикою бідні регіони світу.
Очікується, що міністерство енергетики США Дженніфер Ґренхольм зробить заяву про відкриття на заході для ЗМІ у зв'язку з анонсованим відкриттям "великого наукового прориву", зазначає видання.
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