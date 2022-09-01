США готують Україні допомогу на $800 млн - ЗМІ

09:48 19 серпня Київ, Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні новий пакет військової допомоги - 800 млн доларів.

Про це у четвер, 18 серпня, пише Reuters.



За даними агенції, американський лідер ініціює черговий крок підтримки України. Як зазначено, для цього він скористається своїм правом передати надмірну зброю із запасів США.



У виданні анонсують, що про новий пакет допомоги буде оголошено 19 серпня.



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели переговори, головною темою яких стали постачання зброї Києву.