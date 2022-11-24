США готові повернути на ринок венесуельську нафту

11:08 24 листопада Київ, Україна





У вихідні в Мехіко мають розпочатися переговори між урядом Венесуели та опозиційними партіями, повідомило агентство Reuters з посиланням на чотирьох людей, знайомих із ситуацією. Вони почнуться з оголошення про використання на гуманітарні потреби та відновлення інфраструктури $3 млрд, які зараз заморожені у зарубіжних банках, потім у грудні влада та опозиція мають зайнятися обговоренням політичних питань, пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.



Після початку переговорів Низка латиноамериканських країн та Франція домовилися з владою Венесуели про відновлення процесу політичного врегулювання, в обмін Вашингтон готовий дозволити американській Chevron знову вести там видобуток нафти.У вихідні в Мехіко мають розпочатися переговори між урядом Венесуели та опозиційними партіями, повідомило агентство Reuters з посиланням на чотирьох людей, знайомих із ситуацією. Вони почнуться з оголошення про використання на гуманітарні потреби та відновлення інфраструктури $3 млрд, які зараз заморожені у зарубіжних банках, потім у грудні влада та опозиція мають зайнятися обговоренням політичних питань, пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.Після початку переговорів США готові швидко видати Chevron ліцензію на відновлення роботи у Венесуелі, де має кілька спільних підприємств з державною компанією Petroleos de Venezuela (PDVSA), повідомляють видання. За інформацією Reuters, це може статися вже у понеділок-вівторок.

«Між 25 та 26 листопада відновиться діалог між урядом [президента Ніколаса] Мадуро та венесуельською опозицією», — написав у Twitter президент Колумбії Густаво Петро, який спілкувався з Мадуро.

Деградація нафтового сектора Венесуели при владі корумпованих урядів Мадуро та його попередника Уго Чавеса призвела до падіння нафтовидобутку. Ситуацію посилили санкції США, введені у відповідь на політичні репресії та жорстоке придушення владою масових протестів проти Мадуро. Цього року нафтовидобуток, як очікується, складе близько 650 000 барелів на добу за офіційної цілі 2 млн барелів. Ще у 2008 р. Венесуела займала 10-те місце у світі з виробництва (майже 2,4 млн барелів на добу) та восьме - з експорту нафти.



Міжнародні компанії перестали працювати у Венесуелі через націоналізацію їхніх активів, розвал нафтового сектора та системи держуправління, а потім — і запровадження санкцій. Chevron залишилася єдиним великим гравцем, який може поновити роботу. Її СП з PDVSA здатні видобувати 200 000 барелів на добу.



Ліцензія Мінфіну США не дозволить Chevron ділитися з PDVSA доходами від продажу нафти і «використовувати корумповані тіньові фірми, які контролюють постачання венесуельської нафти таким країнам, як Китай», сказала Reuters людина, знайома із ситуацією у Вашингтоні. За його словами, продажі мають бути переведені до «прозорих, законних каналів», крім того, Вашингтон може відкликати ліцензію, якщо уряд Мадуро не вестиме переговори сумлінно або виконуватиме взяті на себе зобов'язання.



Повернення ринку венесуельської нафти відбудеться на тлі введення ембарго на постачання нафти з росії до Європи. Щоб обмежити приплив до росії нафтодоларів і не спровокувати дефіцит нафти, західні країни намагаються обмежити ціну російських поставок. Очікувалося, що конкретне значення стелі буде оголошено в середу, але країни ЄС не змогли домовитись. Зокрема, Польща визнала запропоновану стелю на рівні $65 за барель надто щедрою (і її підтримали країни Балтії), а Греція та Мальта, чиї судна переважно займаються перевезенням російської нафти, вимагають не опускати її нижче за $70. Проте дипломати мають намір досягти домовленості на переговорах у четвер, повідомляє Bloomberg із посиланням на їхніх учасників.