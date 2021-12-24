США готові до переговорів із Росією - вони пройдуть уже у січні

08:55 24 грудень Київ, Україна

Сполучені Штати готуються до переговорів із Росією, які можуть відбутися вже за кілька тижнів.
 
Про це заявив у четвер високопосадовець.

Заява прозвучала на тлі побоювань Заходу щодо серйозної військової ескалації на кордонах з Україною.

Кремль все більше наполягає на тому, що Захід та НАТО небезпечно близько підходять до кордонів Росії.

Минулого тижня Москва заявила, що НАТО не має приймати нових членів і зобов'язане заборонити Сполученим Штатам створювати нові бази у країнах колишнього Радянського Союзу.

Виступаючи перед журналістами в Москві, президент Росії Володимир Путін сказав, що готовність Вашингтона обговорити пропозиції Росії з безпеки, спрямовані на заборону розширення НАТО на схід у січні в Женеві, були оцінені "позитивно".

Примирливий тон США пролунав після піку напруженості цього тижня, коли Путін пообіцяв, що Росія зробить військові кроки у відповідь на те, що він назвав «агресивною позицією» Заходу.