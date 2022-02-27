США, ЄС та Великобританія введуть санкції проти ЦБ РФ та заблокують SWIFT

Сполучені Штати, Європейський союз і Великобританія в суботу домовилися запровадити санкції щодо російського фінансового сектора, включаючи блокування його доступу до світової фінансової системи та вперше в історії обмеження щодо його центрального банку.
Ці заходи були оголошені спільно в рамках нового раунду фінансових санкцій, покликаних «притягнути Росію до відповідальності та колективно гарантувати, що ця війна стане стратегічним провалом Путіна».
У сукупності кроки, оголошені Заходом з початку вторгнення Росії, потенційно можуть становити одні з найжорсткіших комплексів санкцій щодо будь-якої країни нашого часу, і, якщо вони будуть повністю реалізовані, як планувалося, то завдадуть серйозних збитків російської економіки та помітно обмежать її здатність імпортувати та експортувати товари.
Офіційні особи США заявили, що вжиті в суботу кроки були спрямовані на те, щоб відправити рубль у «вільне падіння» та сприяти стрімкому зростанню інфляції у російській економіці. Вони зазначили, що раніше оголошені санкції вже вплинули на Росію, довівши її валюту до найнижчого рівня по відношенню до долара в історії та зробивши її фондовий ринок найгіршим тижнем за всю історію.
Падіння рубля, ймовірно, викличе зростання інфляції, що завдасть шкоди пересічним росіянам, а не лише російській еліті, яка була об'єктом первісних санкцій. Це було б суттєвим розширенням економічного болю.
Зроблений крок включає виключення ключових російських банків із системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка щодня переводить незліченні мільярди доларів у більш ніж 11 000 банків та інших фінансових установ по всьому світу.
Союзники по обидва боки Атлантики також розглядали варіант SWIFT у 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала український Крим та підтримала сепаратистські сили на сході України.. Тоді Росія заявила, що її виключення зі SWIFT рівносильне оголошення війни.
З того часу Росія намагалася розробити власну систему фінансових переказів, але без особливого успіху.
Відключення від SWIFT, оголошене Заходом у суботу, є частковим, що залишає Європі та Сполученим Штатам можливість для подальшого посилення санкцій пізніше.
Оголошуючи заходи в Брюсселі, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що наполягатиме на тому, щоб блок «паралізував активи Центрального банку Росії», щоб його операції були заморожені. Виняток кількох комерційних банків із SWIFT «забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати в глобальному масштабі», додала вона.
«Відключення банків завадить їм проводити більшу частину своїх фінансових операцій у всьому світі та ефективно заблокує російський експорт та імпорт», — додала вона. «Путін вступив на шлях знищення України, але те, що він робить по суті руйнує майбутнє його власної країни».
Залучення ЄС до санкцій проти Росії через SWIFT було важким процесом, оскільки торгівля ЄС із Росією склала 80 мільярдів євро, що приблизно в 10 разів більше, ніж у Сполучених Штатів, які були одним із перших прихильників таких заходів.
Німеччина спеціально відмовилася від цього заходу, оскільки вона могла сильно вдарити по ній. Але міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила у своїй заяві, що «після атаки Росії... ми старанно працюємо над обмеженням побічної шкоди від відділення (Росії) від SWIFT, щоб він ударив по потрібних людях». Нам потрібні цільові функціональні обмеження SWIFT.
Як ще один захід союзники оголосили про своє зобов'язання «вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих золотих паспортів — які дозволяють заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн та отримувати доступ до наших фінансових систем».
Група також оголосила про створення цього тижня трансатлантичної цільової групи для забезпечення ефективного застосування цих та інших санкцій щодо Росії шляхом обміну інформацією та заморожування активів.
«Ці нові санкції, у тому числі видалення кількох російських банків із SWIFT та введення санкцій щодо центрального банку Росії, можуть завдати серйозної шкоди російській економіці та її банківській системі», — сказав Клей Лоурі, виконавчий віце-президент Інституту міжнародних фінансів.
"Хоча подробиці про те, як нові санкції вплинуть на енергетику, все ще з'являються, ми знаємо, що санкції щодо її центрального банку ускладнюють для Росії експорт енергоносіїв та інших товарів".
Рейчел Зіємба, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, сказала, що навіть без повної заборони SWIFT «ці заходи все одно будуть болючими для російської економіки». Вони підкріплюють заходи, які вже вжито раніше цього тижня, ускладнюючи транзакції».
Зьемба каже, наскільки болісно санкції для російської економіки залежатимуть від того, щодо яких банків запроваджено обмеження та яких заходів буде вжито для обмеження можливостей ЦП у роботі.
«Незалежно від того, що така жорсткість санкцій, видалення банків із SWIFT, обмеження діяльності Центрального банку — все це ускладнить отримання товарів з Росії та посилить тиск на фінансовий ринок».
Тим часом посольство США в Росії попереджає американців про численні повідомлення про відхилення неросійських кредитних та дебетових карток в Росії.. У суботньому твіті посольство США заявило, що проблема, мабуть, пов'язана з нещодавніми санкціями, запровадженими проти російських банків після російського вторгнення в Україну. У посольстві кажуть, що громадяни США в Росії мають бути готовими до альтернативних платіжних засобів, якщо картки будуть відхилені. Він також нагадав громадянам США, що Держдеп не радить їздити до Росії.
Ці заходи були оголошені спільно в рамках нового раунду фінансових санкцій, покликаних «притягнути Росію до відповідальності та колективно гарантувати, що ця війна стане стратегічним провалом Путіна».
У сукупності кроки, оголошені Заходом з початку вторгнення Росії, потенційно можуть становити одні з найжорсткіших комплексів санкцій щодо будь-якої країни нашого часу, і, якщо вони будуть повністю реалізовані, як планувалося, то завдадуть серйозних збитків російської економіки та помітно обмежать її здатність імпортувати та експортувати товари.
Офіційні особи США заявили, що вжиті в суботу кроки були спрямовані на те, щоб відправити рубль у «вільне падіння» та сприяти стрімкому зростанню інфляції у російській економіці. Вони зазначили, що раніше оголошені санкції вже вплинули на Росію, довівши її валюту до найнижчого рівня по відношенню до долара в історії та зробивши її фондовий ринок найгіршим тижнем за всю історію.
Падіння рубля, ймовірно, викличе зростання інфляції, що завдасть шкоди пересічним росіянам, а не лише російській еліті, яка була об'єктом первісних санкцій. Це було б суттєвим розширенням економічного болю.
Зроблений крок включає виключення ключових російських банків із системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка щодня переводить незліченні мільярди доларів у більш ніж 11 000 банків та інших фінансових установ по всьому світу.
Союзники по обидва боки Атлантики також розглядали варіант SWIFT у 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала український Крим та підтримала сепаратистські сили на сході України.. Тоді Росія заявила, що її виключення зі SWIFT рівносильне оголошення війни.
З того часу Росія намагалася розробити власну систему фінансових переказів, але без особливого успіху.
Відключення від SWIFT, оголошене Заходом у суботу, є частковим, що залишає Європі та Сполученим Штатам можливість для подальшого посилення санкцій пізніше.
Оголошуючи заходи в Брюсселі, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що наполягатиме на тому, щоб блок «паралізував активи Центрального банку Росії», щоб його операції були заморожені. Виняток кількох комерційних банків із SWIFT «забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати в глобальному масштабі», додала вона.
«Відключення банків завадить їм проводити більшу частину своїх фінансових операцій у всьому світі та ефективно заблокує російський експорт та імпорт», — додала вона. «Путін вступив на шлях знищення України, але те, що він робить по суті руйнує майбутнє його власної країни».
Залучення ЄС до санкцій проти Росії через SWIFT було важким процесом, оскільки торгівля ЄС із Росією склала 80 мільярдів євро, що приблизно в 10 разів більше, ніж у Сполучених Штатів, які були одним із перших прихильників таких заходів.
Німеччина спеціально відмовилася від цього заходу, оскільки вона могла сильно вдарити по ній. Але міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила у своїй заяві, що «після атаки Росії... ми старанно працюємо над обмеженням побічної шкоди від відділення (Росії) від SWIFT, щоб він ударив по потрібних людях». Нам потрібні цільові функціональні обмеження SWIFT.
Як ще один захід союзники оголосили про своє зобов'язання «вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих золотих паспортів — які дозволяють заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн та отримувати доступ до наших фінансових систем».
Група також оголосила про створення цього тижня трансатлантичної цільової групи для забезпечення ефективного застосування цих та інших санкцій щодо Росії шляхом обміну інформацією та заморожування активів.
«Ці нові санкції, у тому числі видалення кількох російських банків із SWIFT та введення санкцій щодо центрального банку Росії, можуть завдати серйозної шкоди російській економіці та її банківській системі», — сказав Клей Лоурі, виконавчий віце-президент Інституту міжнародних фінансів.
"Хоча подробиці про те, як нові санкції вплинуть на енергетику, все ще з'являються, ми знаємо, що санкції щодо її центрального банку ускладнюють для Росії експорт енергоносіїв та інших товарів".
Рейчел Зіємба, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, сказала, що навіть без повної заборони SWIFT «ці заходи все одно будуть болючими для російської економіки». Вони підкріплюють заходи, які вже вжито раніше цього тижня, ускладнюючи транзакції».
Зьемба каже, наскільки болісно санкції для російської економіки залежатимуть від того, щодо яких банків запроваджено обмеження та яких заходів буде вжито для обмеження можливостей ЦП у роботі.
«Незалежно від того, що така жорсткість санкцій, видалення банків із SWIFT, обмеження діяльності Центрального банку — все це ускладнить отримання товарів з Росії та посилить тиск на фінансовий ринок».
Тим часом посольство США в Росії попереджає американців про численні повідомлення про відхилення неросійських кредитних та дебетових карток в Росії.. У суботньому твіті посольство США заявило, що проблема, мабуть, пов'язана з нещодавніми санкціями, запровадженими проти російських банків після російського вторгнення в Україну. У посольстві кажуть, що громадяни США в Росії мають бути готовими до альтернативних платіжних засобів, якщо картки будуть відхилені. Він також нагадав громадянам США, що Держдеп не радить їздити до Росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі