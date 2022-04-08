США доповнили санкції проти "Північного потоку-2"

08:19 11 листопада Київ, Україна

Задля забезпечення енергетичної безпеки Європи, в оборонний бюджет США Конгрес ввів санкції проти будівництва російського газопроводу. Оскільки Росія сама не може будувати трубопровід, санкції торкнуться переважно міжнародних спеціалізованих компаній, які потім не будуть допущені до ведення бізнесу в США.



"Санкції проти проєкту Газпрому "Північний потік - 2" будуть націлені на страхові і сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над його завершенням", - пише Укрінформ.



Вказується, що обмеження будуть включені в Закон про виділення коштів на національну оборону в 2021 році, який повинен бути прийнятий до кінця року. При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не буде підпадати під ці санкції.