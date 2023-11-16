США домовилися з Китаєм про поновлення зв'язків у військовому секторі

Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден домовилися про відновлення каналів прямого зв'язку між військовими двох держав. Цей зв'язок розірвала китайська сторона минулого року після візиту спікера Палати представників до Тайваню.
Про це пише ВВС з посиланням на державні медіа КНР.
Китай відключив канали прямого зв'язку після того, як речниця Палати представників Ненсі Пелосі в серпні минулого року прилетіла на Тайвань. Цей жест вкрай обурив Пекін і спонукав його влаштувати навколо Тайваню масштабні навчання з імітацією вторгнення на острів.
Китай відключив канали прямого зв'язку після того, як речниця Палати представників Ненсі Пелосі в серпні минулого року прилетіла на Тайвань. Цей жест вкрай обурив Пекін і спонукав його влаштувати навколо Тайваню масштабні навчання з імітацією вторгнення на острів.
При цьому Сі Цзіньпін, як розповів журналістам на умовах анонімності високопоставлений представник Білого дому, запевнив Байдена на зустрічі, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань і віддав перевагу мирному возз'єднанню, але відразу завів розмову про те, за яких умов.
На початку зустрічі із Сі Цзіньпіном Байден сказав, що Китай та США мають розбіжності, але мають завжди підтримувати діалог.
У відповідь Сі Цзіньпін заявив, що "для обох сторін конфлікт та конфронтація мають неприпустимі наслідки".
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