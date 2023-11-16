США домовилися з Китаєм про поновлення зв'язків у військовому секторі

При цьому Сі Цзіньпін, як розповів журналістам на умовах анонімності високопоставлений представник Білого дому, запевнив Байдена на зустрічі, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань і віддав перевагу мирному возз'єднанню, але відразу завів розмову про те, за яких умов.

На початку зустрічі із Сі Цзіньпіном Байден сказав, що Китай та США мають розбіжності, але мають завжди підтримувати діалог.

Про це пише ВВС з посиланням на державні медіа КНР.Китай відключив канали прямого зв'язку після того, як речниця Палати представників Ненсі Пелосі в серпні минулого року прилетіла на Тайвань. Цей жест вкрай обурив Пекін і спонукав його влаштувати навколо Тайваню масштабні навчання з імітацією вторгнення на острів.