США дає нагороду в розмірі 10 млн. доларів за хакерів з Росії

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США запропонували до $10 млн за інформацію про передбачуваних хакерів із РФ

Вашингтон. 27 квітня. ІНТЕРФАКС - Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про шести передбачуваних співробітників російської розвідки, яких американська влада звинувачує в причетності до кібератаки із застосуванням вірусу NotPetya в 2017 році.

"Винагорода у розмірі до $10 млн за інформацію, яка б дозволила встановити особу або визначити місцезнаходження будь-якої людини, яка, діючи за дорученням або під контролем іноземного уряду, брав участь у кібератаках проти важливих об'єктів інфраструктури США", - йдеться у поширеній заяві держдепу.

У повідомленні уточнюється, що держдеп у цьому випадку просить інформацію про шести росіян з хакерського угруповання, за твердженням США, відомого як Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking.



Вашингтон вважає, що люди, що розшукуються, були причетні до зараження комп'ютерів у США і в усьому світі шкідливою програмою, відомою як NotPetya, 27 червня 2017 року.