США дає нагороду в розмірі 10 млн. доларів за хакерів з Росії

США запропонували до $10 млн за інформацію про передбачуваних хакерів із РФ
Вашингтон. 27 квітня. ІНТЕРФАКС - Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про шести передбачуваних співробітників російської розвідки, яких американська влада звинувачує в причетності до кібератаки із застосуванням вірусу NotPetya в 2017 році.
У повідомленні уточнюється, що держдеп у цьому випадку просить інформацію про шести росіян з хакерського угруповання, за твердженням США, відомого як Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking.
Вашингтон вважає, що люди, що розшукуються, були причетні до зараження комп'ютерів у США і в усьому світі шкідливою програмою, відомою як NotPetya, 27 червня 2017 року.
Вашингтон вважає, що люди, що розшукуються, були причетні до зараження комп'ютерів у США і в усьому світі шкідливою програмою, відомою як NotPetya, 27 червня 2017 року.
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