США будуть використовувати всі методи для протидії постачанням КНДР зброї росії

10:40 03 листопада Київ, Україна





Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту Сполучені Штати можуть запровадити додаткові санкції для протидії постачанню Північною Кореєю зброї росії.Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Так само як ми використовуємо і використовуватимемо всі інструменти для протидії іранським постачанням зброї росії, ми робитимемо те саме, коли йдеться про постачання КНДР зброї росії. Існують чинні санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти та повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності", - сказав він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати звинувачують Північну Корею в таємному постачанні росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні та спробі приховати ці поставки.



Згідно з розвідувальними даними, боєприпаси нібито вирушають до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді призначаються для росії.



Американські офіційні особи вважають, що таємні північнокорейські поставки - разом із безпілотниками та іншим озброєнням, яке росія придбала в Ірану - є ще одним доказом того, що навіть арсенали звичайної артилерії москви зменшилися за вісім місяців бойових дій.