США буде і далі вводити санкції проти сирійського уряду

Спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі розповів, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від подальшого введення санкцій проти офіційного уряду Сирії і підтримують його осіб. Він особливо підкреслив, що це частина політики Сполучених Штатів.
Вашингтон має намір продовжувати вводити санкції проти сирійської влади, військового командування і підтримують президента республіки Башара Асада осіб. Про це повідомив у понеділок спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, відповідаючи на запитання журналістів під час телефонної конференції.
У неділю американська газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомила, що Вашингтон має намір ввести санкції проти ряду компаній, які взаємодіють з сирійською владою, рестрикції можуть торкнутися фірм в європейських країнах, а також осіб в Лівані і Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) . За словами її джерел, США проводять розслідування щодо "міжнародних компаній, пов'язаних з режимом" Асада. Вашингтон розраховує обірвати фінансові зв'язки між сирійською владою та іншими державами.
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