США буде і далі вводити санкції проти сирійського уряду

Спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі розповів, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від подальшого введення санкцій проти офіційного уряду Сирії і підтримують його осіб. Він особливо підкреслив, що це частина політики Сполучених Штатів.

Вашингтон має намір продовжувати вводити санкції проти сирійської влади, військового командування і підтримують президента республіки Башара Асада осіб. Про це повідомив у понеділок спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, відповідаючи на запитання журналістів під час телефонної конференції.

Його запитали, чи продовжить Вашингтон посилювати рестрикції щодо Дамаска. "Я можу запевнити, що ми маємо намір продовжувати вводити пакети санкцій проти Асада, його воєначальників, тих, хто допомагає йому, олігархів, які обкрадають сирійський народ. Ця частина нашої політики має надзвичайно важливе значення, і ми маємо намір зберігати її", - сказав дипломат , чий апарат входить в структуру Держдепартаменту.

У неділю американська газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомила, що Вашингтон має намір ввести санкції проти ряду компаній, які взаємодіють з сирійською владою, рестрикції можуть торкнутися фірм в європейських країнах, а також осіб в Лівані і Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) . За словами її джерел, США проводять розслідування щодо "міжнародних компаній, пов'язаних з режимом" Асада. Вашингтон розраховує обірвати фінансові зв'язки між сирійською владою та іншими державами.