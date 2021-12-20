США: американські військові піддавалися впливу отруйних речовин в Узбекистані

13:28 10 липень Київ, Україна

Аеродром Ханабад використовувався в якості військово-повітряної бази Сполучених Штатів до 2005 року.

Розсекречені документи свідчать про те, що в 2001 році грунт на базі була просякнута авіаційним паливом, випаровування якого могли спричинити за собою "несприятливі наслідки для здоров'я людини" при вдиханні. Крім того, військові США, перебуваючи на базі в Узбекистані, могли піддаватися впливу радіації, випливає з документів американського оборонного відомства.

Представник ВПС США при дачі показань у кінці лютого цього року перед підкомітетом з нагляду і державної реформи заявив, що військовослужбовці не були проінформовані про загрозу. "Не було брифінгів про вплив отруйних речовин, які не давалися рекомендації про застосування захисних засобів ", - наводяться його слова в прес-релізі.