США активізували розслідування щодо двох швейцарських банків через допомогу росіянам в обході санкцій

19:31 27 вересня Київ, Україна

Мін'юст США активізував розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків — Credit Suisse Group та UBS Group AG через підозри в порушеннях законодавства, що дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела, знайомі із ситуацією.

"Те, що розпочиналося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло у повномасштабне розслідування", - сказав журналістам інформований співрозмовник.

У той же час, розслідування все ще знаходиться на ранній стадії і може взагалі не призвести до звинувачень або завершитися світовим врегулюванням.



Претензії Мін'юсту США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка поглинула у червні Credit Suisse, є також фігурантом розслідування.



Відомство запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один із співрозмовників.



За словами іншого співрозмовника, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії до України у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після анексії Криму у 2014 році.



До початку вторгнення Росії в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад 60 млрд. доларів. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 млрд доларів. У той час UBS управляв активами росіян більш ніж 11 млрд доларів.