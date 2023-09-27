США активізували розслідування щодо двох швейцарських банків через допомогу росіянам в обході санкцій

Мін'юст США активізував розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків — Credit Suisse Group та UBS Group AG через підозри в порушеннях законодавства, що дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела, знайомі із ситуацією.
У той же час, розслідування все ще знаходиться на ранній стадії і може взагалі не призвести до звинувачень або завершитися світовим врегулюванням.
Претензії Мін'юсту США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка поглинула у червні Credit Suisse, є також фігурантом розслідування.
Відомство запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один із співрозмовників.
За словами іншого співрозмовника, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії до України у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після анексії Криму у 2014 році.
До початку вторгнення Росії в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад 60 млрд. доларів. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 млрд доларів. У той час UBS управляв активами росіян більш ніж 11 млрд доларів.
Претензії Мін'юсту США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка поглинула у червні Credit Suisse, є також фігурантом розслідування.
Відомство запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один із співрозмовників.
За словами іншого співрозмовника, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії до України у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після анексії Криму у 2014 році.
До початку вторгнення Росії в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад 60 млрд. доларів. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 млрд доларів. У той час UBS управляв активами росіян більш ніж 11 млрд доларів.
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