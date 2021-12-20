США: 15-річний підліток влаштував стрілянину в школі, є жертви

Три людини померли, ще вісім, включаючи вчителів, отримали поранення в результаті стрілянини в школі Мічигану.
Стрілянину відкрив 15-річний підліток, повідомили у місцевій поліції.
За даними правоохоронних органів, трагедія сталася в школі містечка Оксфорд, розташованому на північ від Детройта, в американському штаті Мічиган. Нападник зробив від 15 до 20 пострілів. Загиблим було від 14 до 17 років. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані, зокрема, 14-річний школяр, який зараз на штучній вентиляції легень.
Поліція затримала зловмисника за п'ять хвилин після дзвінка. Він здався без опору. Як з'ясувалося пізніше, зброю купив його батько за кілька днів до трагедії. Незадовго до нападу підліток опублікував фотографії із пістолетом у соціальних мережах. Мотиви злочину поки що невідомі.
Про те, що сталося, поінформували президента США Джо Байдена, який висловив співчуття родичам загиблих. "Поки ми з'ясовуємо подробиці події, я всім серцем співчуваю сім'ям, які переживають неймовірне горе втрати своїх коханих", - сказав він. У зв'язку з атакою влада округу закриє всі школи, що там знаходяться, до наступного тижня.
Поліція затримала зловмисника за п'ять хвилин після дзвінка. Він здався без опору. Як з'ясувалося пізніше, зброю купив його батько за кілька днів до трагедії. Незадовго до нападу підліток опублікував фотографії із пістолетом у соціальних мережах. Мотиви злочину поки що невідомі.
Про те, що сталося, поінформували президента США Джо Байдена, який висловив співчуття родичам загиблих. "Поки ми з'ясовуємо подробиці події, я всім серцем співчуваю сім'ям, які переживають неймовірне горе втрати своїх коханих", - сказав він. У зв'язку з атакою влада округу закриє всі школи, що там знаходяться, до наступного тижня.
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