Термінова нарада G7 із Зеленським. Тема: ракетна атака росії на Україну

16:06 10 жовтня Київ, Україна

Лідери країн Великої сімки у понеділок, 10 жовтня, проведуть термінову нараду із президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив речник канцлера ФРН Штеффен Хебештрайт, передає Bild.

Зазначається, що під час переговорів обговорюватиметься масштабна ракетна атака на територію України.

Хебештрайт зазначив, що нарада 10 жовтня в онлайн-форматі у другій половині дня.

Раніше Зеленський повідомив, що Німеччина скликає G7 на прохання України у зв’язку з терактами, які влаштувала росія сьогодні вранці.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив російські атаки в Україні та заявив, що додаткова допомога ЄС вже в дорозі.