Терміново зміцнюються всі підступи до Москви. Дороги перекриваються

Не спокійно зараз у Московській області та в самій Москві. Як повідомив Мінтранс Московської області у Telegram у суботу, 24 червня, навколо столиці почали екстрено перекривати головні шляхи. Зокрема, влада вже закрила міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова (80 км на південь від МКАДу).
Місцева влада просить громадян утриматися від поїздок.
У відомстві закликають росіян поки що утриматися від поїздок трасами М-4 Дон та М-2 Крим.
Губернатор Московської області Олексій Воробйов закликав мешканців поставитися з розумінням до "незручностей" у зв'язку з контртерористичною операцією у регіоні.
У соцмережах зазначають, що міст через Ока на Сімферопольському шосе закрили повними піску самоскидами та наповненими водою поливальними машинами. У Серпухові помітили десятки військових – на мосту через Оку вони розгортають загороджувальні засоби: кулемети, гранатомети.
Також повідомляється про часткове перекриття траси Урал, яка йде від Москви на південь через Рязань.
До оборони готують не лише далекі підступи до Москви, а й південні околиці російської столиці.
Крім того, повідомляється про появу військових гелікоптерів у Підмосков'ї, що летять у бік Москви.
Тим часом мер Москви Сергій Собянін запевняє, що жодних обмежень на в'їзд та виїзд із міста немає.
Як відомо, в Росії триває протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією Росії.. Авіація Росії завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер.
Бойовики Вагнера взяли під свій контроль військові об'єкти у місті Воронеж, розташованому приблизно за 500 км на південь від Москви. Пригожин заявив, що під контролем "вагнерівців" знаходяться військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром. За його словами, у планах ПВК "йти до Москви".
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