Терміново зміцнюються всі підступи до Москви. Дороги перекриваються

15:27 24 червня Київ, Україна

Не спокійно зараз у Московській області та в самій Москві. Як повідомив Мінтранс Московської області у Telegram у суботу, 24 червня, навколо столиці почали екстрено перекривати головні шляхи. Зокрема, влада вже закрила міст через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова (80 км на південь від МКАДу).

Місцева влада просить громадян утриматися від поїздок.

"Звертаємо увагу, що перекритий міст через Оку на Сімферопольському шосе в районі Серпухова", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликають росіян поки що утриматися від поїздок трасами М-4 Дон та М-2 Крим.

Губернатор Московської області Олексій Воробйов закликав мешканців поставитися з розумінням до "незручностей" у зв'язку з контртерористичною операцією у регіоні.

У соцмережах зазначають, що міст через Ока на Сімферопольському шосе закрили повними піску самоскидами та наповненими водою поливальними машинами. У Серпухові помітили десятки військових – на мосту через Оку вони розгортають загороджувальні засоби: кулемети, гранатомети.

Також повідомляється про часткове перекриття траси Урал, яка йде від Москви на південь через Рязань.

До оборони готують не лише далекі підступи до Москви, а й південні околиці російської столиці.

"Обстановка в Москві: військова техніка, поліція та комунальні автомобілі на в'їздах до міста на Київському шосе, Рубльовському шосе та в районі Липецької вулиці на в'їзді з траси М4 Дон. У Ясенєвому на одній точці поліція, військові, БТР та комунальна техніка. Військові розвантажують мішки з піском, які використовують для спорудження найпростіших укріплень", - пише Telegram-канал Осторожно, Москва .

Крім того, повідомляється про появу військових гелікоптерів у Підмосков'ї, що летять у бік Москви.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін запевняє, що жодних обмежень на в'їзд та виїзд із міста немає.

"Надходить багато повідомлень про перекриття руху на в'їздах та виїздах із міста. Ця інформація відповідає дійсності. У зв'язку з посиленням заходів щодо проведення перевірочних заходів можуть виникати труднощі з рухом транспорту. Жодних обмежень на в'їзд та виїзд із міста немає”, – заявив він.

Як відомо, в Росії триває протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією Росії.. Авіація Росії завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер.

Бойовики Вагнера взяли під свій контроль військові об'єкти у місті Воронеж, розташованому приблизно за 500 км на південь від Москви. Пригожин заявив, що під контролем "вагнерівців" знаходяться військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром. За його словами, у планах ПВК "йти до Москви".