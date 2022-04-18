Серед військовослужбовців Австралії зафіксовано 9-ий суїцид

Серед військовослужбовців Австралії, які воювали в Афганістані, зафіксоване дев'яте самогубство. На думку військових експертів, хвилю суїцидів спровокувало розслідування військових злочинів.
Про це пише газета Daily Mail.
Так, суїцид скоїли вісім чоловіків і жінка. Видання зазначає, що це безпрецедентна кількість суїцидів за такий невеликий проміжок часу в історії австралійської армії.
При цьому даних про причетність військових, які наклали на себе руки, до злочинів в Афганістані поки немає.
Фахівці ж вважають, що самогубства могли бути спровоковані розслідуванням. "Я думаю, що деякі повідомлення в ЗМІ зображували всіх однією фарбою, і люди забули про презумпцію невинуватості - це все викликало стрес", - заявив виданню Advertiser консультант по психічному здоров'ю Ніл Уоллас.
Згідно з опублікованою доповіддю, австралійських військових підозрюють у вбивствах 39 жителів Афганістану з 2005 по 2016 роки. Серед жертв як місцеві солдати, так і цивільні особи.
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