Серед військовослужбовців Австралії зафіксовано 9-ий суїцид

10:45 23 листопада Київ, Україна

Серед військовослужбовців Австралії, які воювали в Афганістані, зафіксоване дев'яте самогубство. На думку військових експертів, хвилю суїцидів спровокувало розслідування військових злочинів.

Про це пише газета Daily Mail.