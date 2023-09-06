Через рік Італія скасувала "золоті візи" для громадян росії та білорусі

Пройшов рівно рік після того, як Європейська комісія рекомендувала Італії скасувати "золоті візи" для громадян росії та білорусі за збройну агресію цих країн проти України. І ось, 8 серпня італійське видання Altreconomia повідомило, що уряд Італії призупинив участь громадян росії та білорусі у програмі Investor Visa for Italy у липні 2023 року.

Про скасування "золотих віз" італійська влада повідомила, додавши примітку на вебсторінці програми.

Міністерство економіки Італії ухвалило рішення 14 липня 2023 року на основі рекомендації Єврокомісії від 28 березня 2022 року.

ЗМІ зазначили, що за цей період програмою Investor Visa for Italy скористалися щонайменше 36 громадян росії, з них візу "інвестора" терміном на два роки отримали 32.

Росіяни – найбільша національна група одержувачів італійських "золотих віз" за 2022 рік. Слідом за ними йдуть громадяни США та Британії (по 12), ще 23 – громадяни з-за меж ЄС, їхню національність не розкривають з міркувань захисту "приватності".

За минулий рік обсяг інвестицій за італійською програмою "золотих віз" досяг максимального показника з 2017-го, відколи цей механізм існує, і становив 32,3 мільйона євро.

Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідки на проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових операцій іноземцями.

Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розглянути можливість позбавлення такого громадянства, особливо якщо ці особи перебувають у списках санкцій ЄС чи підтримують війну проти України.

Зазначимо, що влада Кіпру позбавила громадянства 222 інвесторів та членів їхніх сімей. Ця цифра охоплює 63 російських інвесторів та 159 їхніх родичів.