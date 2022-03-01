Через 25 років з в'язниці вийшов мафіозі "Коза Ностри"

19:43 01 червень Київ, Україна

Мафіозі зі злочинного угруповання "Коза Ностра" Джованні Бруска на прізвисько "Свиня", на рахунку якого сотні вбивств, відбув свій термін ув'язнення.

Про це повідомляє італійське видання L`Espresso. У 1996 році злочинцеві погрожував довічний термін, але він охоче погодився працювати зі слідством, здавши своїх подільників в найбільших злочинах, скоєних ними у складі легендарної мафіозної групи.



23 травня 1992 року в передмісті Палермо на Сицилії 5 тонн тротилу знищили 100 м асфальтованої дороги і броньований автомобіль, в якому разом з дружиною перебував Джованні Фальконе, міський керуючий, відомий своєю активною боротьбою проти італійської мафії. Подружжя померло, що викликало стихійний резонанс в суспільстві і призвело до повномасштабних операцій по війні зі злочинними угрупованнями в Італії.



Саме тоді Бруска і десятки інших членів "Коза Ностри" були заарештовані. Однак через чверть століття злочинець вийшов на свободу, "повністю викупивши свою провину".



Влада міста та звичайні італійці занепокоєні цим фактом, родичі жертв Бруски звернулися в правоохоронні органи з вимогою переглянути вирок для "м'ясника".

"Давайте не будемо забувати, що він надав відомості про вибух на Сицилії і в Італії, а також розповів слідству важливу інформацію по декілька серйозних злочинів, скоєних Коза Нострою в 1980-1990-х роках", - відповів прокурор на нарікання громадян.

Протягом чотирьох років італійська поліція буде здійснювати дистанційний нагляд за Брускою для запобігання можливим злочинам та співпраці з мафією.