Попит на картки банків СНД різко зріс після відходу Visa і Mastercard з росії

17:30 16 серпня Київ, Україна

У квітні-червні 2022 року в сусідніх з рф країнах зросла кількість карток в обігу. На цей час припав пік карткового туризму росіян після виходу в березні з ринку Visa і Mastercard.



Найбільший приріст за підсумками другого кварталу зафіксував ЦБ Киргизстану: кількість карток міжнародних платіжних систем за рік збільшилася на 39%, банки Узбекистану за рік збільшили кількість карток на 26,2%, у Вірменії кількість карток Visa і Mastercard зросла на 16,2%, банки білорусі наростили кількість карток на 11,52%, банки Таджикистану за підсумками травня 2022 року випустили понад 4 млн карток (+28% за рік). Роком раніше приріст становив 21%.



За даними ЦБ Казахстану, кількість карток за рік збільшилася на 7,86%, до 39,8 млн штук, але це мінімальний показник приросту за останні роки.

Тепер попит скоротився через те, що не всі банки готові відкривати рахунки громадянам росії, у зв'язку з ризиком потрапити під вторинні санкції.

Серед ризиків, які можуть чекати на власників іноземних карток, експерти називають непередбачуваність як самих банків, так і наступних пакетів санкцій, що несе ризик блокування закордонних рахунків росіян. Росіянам, які переїхали, які повідомили про відкриття рахунків російську ФПС і здійснювали валютні перекази з іншими резидентами росії, почали нараховувати штрафи. Відкриття рахунків через посередників відкриває багато можливостей для шахраїв: клієнт передає всі дані третій особі, яка може маніпулювати ними на власний розсуд.