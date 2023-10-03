Спотова ціна на газ у Європі впала до $300 за 1000 куб. м

Спотова ціна на природний газ у Європі вперше за останні два місяці опустилася нижче за відмітку в $300 за 1 тисячу кубометрів, згідно з даними торгів, представленими у вівторок, 3 жовтня.
Протягом усього дня спотова ціна газу знизилася на 14%, а за тиждень цей показник становив 28%.
На торгах у вівторок контракт "на день вперед" знизився до $288 за 1 тисячу кубометрів, незважаючи на те, що минулого тижня котирування перевищували $490. Основний фактор, який пояснює це зниження, - тепла погода в Європі та заповнені майже повністю підземні сховища газу.
Рівень запасів газу в Європі досяг 96%, що на 8% вище за середній показник за останні п'ять років на те ж число. 1 жовтня вдалося збільшити запаси газу ще на 0,21%, але ці темпи поступаються звичайним рівням за останні п'ять років. Проте цільовий рівень наповненості сховищ до початку сезону відбору вже досягнуто.
Протягом усього дня спотова ціна газу знизилася на 14%, а за тиждень цей показник становив 28%.
На торгах у вівторок контракт "на день вперед" знизився до $288 за 1 тисячу кубометрів, незважаючи на те, що минулого тижня котирування перевищували $490. Основний фактор, який пояснює це зниження, - тепла погода в Європі та заповнені майже повністю підземні сховища газу.
Рівень запасів газу в Європі досяг 96%, що на 8% вище за середній показник за останні п'ять років на те ж число. 1 жовтня вдалося збільшити запаси газу ще на 0,21%, але ці темпи поступаються звичайним рівням за останні п'ять років. Проте цільовий рівень наповненості сховищ до початку сезону відбору вже досягнуто.
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