Спецслужби США вважають, що остання кібератака була здійснена за згодою РФ

08:18 09 липня Київ, Україна

Минулого тижня компанії по всьому світу зазнали потужної кібератаки. Розвідка США впевнена, що ця хакерська атака була здійснена "з відома або схвалення" уряду РФ.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Ми продовжуємо вивчати деталі цього інциденту, який стався з відома або схвалення російського уряду", - зазначила представниця адміністрації.

Вона також повідомила, що команда Білого дому щодня інформує президента про розвиток подій.

"Якщо з'являється нова інформація, її надають (президенту Джо Байдену - ред.)", - зазначила Псакі.

За її словами, поки розвідувальне співтовариство працює, щоб визначити конкретну відповідальність за ці зловмисні дії. Однак, підкреслила Псакі, американські спецслужби вважають, що нападники діють «за межами Росії з філіями по всьому світу».



Вона нагадала, що американська адміністрація контактує з російською стороною на високому рівні з питань кібербезпеки.

"І ми продовжуємо висловлювати чіткий меседж: якщо російський уряд не може або не хоче реагувати на дії кримінальних елементів, що знаходяться в Росії, діяти будемо ми", - підкреслила Псакі.

Як повідомлялося, минулого тижня хакерське угруповання, яке попередньо пов'язують з Росією, атакувало близько 200 компаній по всьому світу, в тому числі в США, за допомогою програми-здирника. Крім того, приблизно в цей самий час була здійснена атака на комп'ютерні мережі Республіканського національного комітету - керівного органу однієї з провідних партій США.