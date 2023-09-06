Спецслужби росії вербують у Польщі агентів. Серед них є й українці – WP

Спецслужби росії в інтернеті вербують у Польщі агентів, зокрема серед українських біженців, для відстеження транзиту зброї в Україну та диверсій. Такі вакансії почали з'являтися у мережі на початку цього року.
Про це пише The Washington Post.
У статті газети наголошується, що завданнями "непрофесійних агентів" було розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць та приховати пристрої стеження у військових вантажах. У березні вони отримали новий наказ – пустити під схил поїзд, який віз зброю в Україну.
Рф зібрала "команду дилетантів", зокрема, за допомогою російськомовних постів у Telegram-каналах у Польщі, які часто відвідують українські біженці — серед пропозицій роботи та порад з житла. Публікації почали з'являтися на початку цього року. Видання пише, що у цій справі затримано: 12 українців, троє білорусів та один росіянин. У свою чергу українці заявляли, що їхнім мотивом були більше "гроші, ніж ідеологія".
Влада Польщі вважає, що замовником таких послуг було Головне розвідувальне управління росії. А ця зірвана операція була найсерйознішою російською загрозою на території НАТО. Мета росії полягала в тому, щоб зірвати постачання західної техніки в Україну (у 80% випадків вона йде через Польщу).
"Агентам" платили у криптовалюті та банківськими переказами з банківських рахунків, які неможливо відстежити. Вище за шкалою оплати оцінювалися завдання зі сходження з рейок поїздів, підпали та вбивства, хоча, за словами співробітників польських спецслужб, навіть вони коштували лише кілька сотень доларів.
Про це пише The Washington Post.
У статті газети наголошується, що завданнями "непрофесійних агентів" було розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць та приховати пристрої стеження у військових вантажах. У березні вони отримали новий наказ – пустити під схил поїзд, який віз зброю в Україну.
Рф зібрала "команду дилетантів", зокрема, за допомогою російськомовних постів у Telegram-каналах у Польщі, які часто відвідують українські біженці — серед пропозицій роботи та порад з житла. Публікації почали з'являтися на початку цього року. Видання пише, що у цій справі затримано: 12 українців, троє білорусів та один росіянин. У свою чергу українці заявляли, що їхнім мотивом були більше "гроші, ніж ідеологія".
Влада Польщі вважає, що замовником таких послуг було Головне розвідувальне управління росії. А ця зірвана операція була найсерйознішою російською загрозою на території НАТО. Мета росії полягала в тому, щоб зірвати постачання західної техніки в Україну (у 80% випадків вона йде через Польщу).
"Агентам" платили у криптовалюті та банківськими переказами з банківських рахунків, які неможливо відстежити. Вище за шкалою оплати оцінювалися завдання зі сходження з рейок поїздів, підпали та вбивства, хоча, за словами співробітників польських спецслужб, навіть вони коштували лише кілька сотень доларів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі