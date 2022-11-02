Спецслужби Росії розхитують ситуацію всередині Молдови - Санду

09:04 02 листопада Київ, Україна

Президент Молдови Майя Санду звинуватила російські спецслужби у спробах розхитати ситуацію всередині країни.

Про це у вівторок, 1 листопада, вона заявила в інтерв'ю румунському каналу Digi24.

При цьому вона зазначила, що росіяни для цього використовують проросійські молдавські партії, які організовують масові акції протесту та заворушення в країні.
 
"За організацією останніх протестів у країні стояли саме спецслужби Росії", - сказала вона..
 
Санду наголосила, що спроби кремля втрутитися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим.
 
"У нас є докази, що коаліція корумпованих груп, які накрали у Молдові багато грошей, спецслужби Росії та проросійські партії у Молдові мають спільну мету - дестабілізувати Молдову. Вони використовують на свою користь труднощі, з якими зіткнулися громадяни. Ми рішуче налаштовані захищати демократію", - наголосила президент.