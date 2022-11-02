Спецслужби Росії розхитують ситуацію всередині Молдови - Санду

Президент Молдови Майя Санду звинуватила російські спецслужби у спробах розхитати ситуацію всередині країни.
Про це у вівторок, 1 листопада, вона заявила в інтерв'ю румунському каналу Digi24.
При цьому вона зазначила, що росіяни для цього використовують проросійські молдавські партії, які організовують масові акції протесту та заворушення в країні.
Про це у вівторок, 1 листопада, вона заявила в інтерв'ю румунському каналу Digi24.
При цьому вона зазначила, що росіяни для цього використовують проросійські молдавські партії, які організовують масові акції протесту та заворушення в країні.
Санду наголосила, що спроби кремля втрутитися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим.
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