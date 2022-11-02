Спецслужби Росії розхитують ситуацію всередині Молдови - Санду

09:04 02 листопада Київ, Україна

Президент Молдови Майя Санду звинуватила російські спецслужби у спробах розхитати ситуацію всередині країни.



Про це у вівторок, 1 листопада, вона заявила в інтерв'ю румунському каналу Digi24.



При цьому вона зазначила, що росіяни для цього використовують проросійські молдавські партії, які організовують масові акції протесту та заворушення в країні.

"За організацією останніх протестів у країні стояли саме спецслужби Росії", - сказала вона..

Санду наголосила, що спроби кремля втрутитися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим.