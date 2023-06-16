Спецпредставника ООН у Судані оголошено персоною нон грата

11:16 10 червня Київ, Україна

Як відомо, з 15 квітня у Хартумі, столиці Судану та інших регіонах країни тривають запеклі бої між армією та Силами швидкого реагування. Конфлікт виник навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління. ООН направила до країни представника генсека як главу Інтегрованої перехідної допоміжної місії.

Як повідомило агентство Сіньхуа з посиланням на заяву МЗС Судану, уряд Судану оголосив посланця ООН у країну Волкера Пертеса персоною нон грата..

"Уряд Республіки Судан офіційно проінформував генерального секретаря ООН, що Волкер Пертес, спеціальний представник генсека ООН та голова Інтегрованої перехідної допоміжної місії ООН у Судані, було з сьогоднішнього дня оголошено персоною нон грата", - заявили в суданському МЗС.

Сам Пертес, який з кінця травня знаходиться поза Суданом, у день оголошення рішення провів кілька зустрічей у столиці Ефіопії.

Агентство нагадує, що заміни спецпосланця ООН наприкінці минулого місяця зажадав командувач Збройних сил Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Внаслідок збройного конфлікту в Судані загинули щонайменше 863 особи та отримали поранення 3531. За підрахунками ООН, щонайменше 1,6 млн. суданців або стали вимушеними переселенцями всередині країни, або біженцями за її межами.