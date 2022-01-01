Спецзагін Нідерландів провів навчання з використанням реактивних ранців

20:38 23 квітень Київ, Україна

У Нідерландах для виконання поставлених завдань під час навчань, морський спецзагін використав реактивні ранці.



Про це повідомляє The Byte.





За сценарієм навчань, солдати з джет-паками переслідували судно з умовними терористами спочатку на катерах. А потім оператори з реактивними ранцями злетіли і потрапили на борт судна. Вони дісталися до корабля швидше, ніж це зробили бійці на катерах і вертольотах.

Компанія, яка виробляє дані ранці, стверджує, що дана демонстрація показала, що Gravity Jet Suit може забезпечити безпеку перших штурмовиків, отримати доступ до абордажу, а також встановити нової цілі на ходу.

Також випробування провели вже в польових умовах, наближених до реальних боїв. Боєць з джет-паком, побачивши загрозу для себе, просто полетів в інше місце.

Джет-паки компанія виробляє для різних секторів. Незабаром вони створять спеціальну гоночну серію своїх ранців. Про це повідомляється на сайті компанії.