Спецзагін США провів контртерористичну операцію на північному заході Сирії

Пентагон заявив у четвер, що спецзагін США провів "успішну" контртерористичну місію на північному заході Сирії.
У заяві офіційного представника Пентагону Джона Кірбі не було жодних подробиць про місію або її мету, а лише говорилося, що втрат серед представників США немає і що військові пізніше нададуть додаткову інформацію.
Місцеві жителі розповіли журналістам, що в ході приблизно двогодинної операції використовувалися гелікоптери, стрілянина та вибухи, а кілька мирних жителів було вбито.
Нічний рейд відбувся в провінції Ідліб, останній частині Сирії, що утримується повстанцями, неподалік кордону з Туреччиною. Цей район також є домівкою для кількох високопоставлених бойовиків Аль-Каїди та інших бойовиків.
Американські військові раніше завдавали ударів по високопосадовцях Аль-Каїди в регіоні, часто покладаючись на авіаудари з озброєних безпілотників.
У жовтні 2019 р. спецзагін США провів рейд в Ідлібі, внаслідок якого було вбито колишнього лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.
У заяві офіційного представника Пентагону Джона Кірбі не було жодних подробиць про місію або її мету, а лише говорилося, що втрат серед представників США немає і що військові пізніше нададуть додаткову інформацію.
Місцеві жителі розповіли журналістам, що в ході приблизно двогодинної операції використовувалися гелікоптери, стрілянина та вибухи, а кілька мирних жителів було вбито.
Нічний рейд відбувся в провінції Ідліб, останній частині Сирії, що утримується повстанцями, неподалік кордону з Туреччиною. Цей район також є домівкою для кількох високопоставлених бойовиків Аль-Каїди та інших бойовиків.
Американські військові раніше завдавали ударів по високопосадовцях Аль-Каїди в регіоні, часто покладаючись на авіаудари з озброєних безпілотників.
У жовтні 2019 р. спецзагін США провів рейд в Ідлібі, внаслідок якого було вбито колишнього лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі