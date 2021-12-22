Спецкомітет з'ясує роль Росії в білоруських протестах

19:15 13 серпень Київ, Україна

У Евпропарламенте створять спецкомітет, який вивчить злочину ОМОНу в Білорусі і участь Росії в цих злочинах.

Про це заявив депутат Європейського парламенту, екс-прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

"Ми запропонували створити в Європарламенті спеціальний комітет, який почав би розслідувати злочини ОМОНу в Білорусі і дана ініціатива вже підтримана безліччю членів парламенту ЄС. Також, якщо будуть факти того, що серед ОМОНу в Білорусі є представники російського ОМОНу, а такі факти вже з'являються, то тоді, розмова буде зовсім інший. І буде зрозумілий розмова про санкції проти Російської Федерації за такі дії ", - заявив парламентарій.

"На початку вересня ми представимо ініціативу зі створення спеціального дослідницького комітету про звірства ОМОНу під час протестів в Білорусі і тоді буде можливість збирати факти про те, як в цих злочинах брала участь російська сторона", - зазначає політик.