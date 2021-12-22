Спецкомітет з'ясує роль Росії в білоруських протестах
19:15 13 серпень Київ, Україна
У Евпропарламенте створять спецкомітет, який вивчить злочину ОМОНу
в Білорусі і участь Росії в цих злочинах.
Про це заявив депутат Європейського парламенту, екс-прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.
"Ми запропонували створити в Європарламенті спеціальний комітет, який почав би розслідувати злочини ОМОНу в Білорусі і дана ініціатива вже підтримана безліччю членів парламенту ЄС. Також, якщо будуть факти того, що серед ОМОНу в Білорусі є представники російського ОМОНу, а такі факти вже з'являються, то тоді, розмова буде зовсім інший. І буде зрозумілий розмова про санкції проти Російської Федерації за такі дії ", - заявив парламентарій.
"На початку вересня ми представимо ініціативу зі створення спеціального дослідницького комітету про звірства ОМОНу під час протестів в Білорусі і тоді буде можливість збирати факти про те, як в цих злочинах брала участь російська сторона", - зазначає політик.
"В ході процесу Путіну може прийти в голову що завгодно, в тому числі і анексія Білорусі або частини її територій, ніхто від цього не застрахований. У той же час, будь-які спроби домовиться про такий анексії з Олександром Лукашенко не легітимні, тому, що в результаті минулих виборів сам Лукашенко більше не легітимний ", - підсумував Андрюс Кубілюс.
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