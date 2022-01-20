Рятувальні роботи поїзда, що впав в Мехіко, тривають: кількість жертв зростає

11:27 04 травень Київ, Україна

В ніч з 3 на 4 травня в Мехіко не витримали навантаження і обрушилися опори моста, по якому в цей момент курсував поїзд метро. В результаті аварії з 10-метрової висоти злетіли два вагони з пасажирами, попередня кількість жертв - 20 осіб.

Про це у вівторок, 4 травня, повідомляє телеканал Milenio з посиланням на мера міста Клаудіу Шейнбаум.



За словами чиновниці, серед загиблих є неповнолітні, але їхня точна кількість ще не встановлена. Також семеро людей перебувають у важкому стані.



Зараз на місці події працюють десятки рятувальників і пожежників, кілька сотень військовослужбовців і поліціянтів. Прибула важка техніка, в тому числі крани.



При цьому роботи ускладнені через загрозу падіння декількох вагонів метро, завислих над землею.