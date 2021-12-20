Спалені машини, розбиті вікна: в Англії спалахнули протести

20:53 22 березень Київ, Україна

У центрі міста Бристоль (Великобританія) протестувальники напали на відділок поліції і підпалили два автомобілі, кілька правоохоронців отримали серйозні поранення.



Про це повідомляє ВВС.



Розпочата мирно акція протесту переросла в масові заворушення на тлі нового законопроєкту, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, в тому, що стосується можливостей правоохоронних органів щодо обмеження мітингів.



Відомо, що учасники акції кидали в поліціянтів різні предмети і феєрверки. В результаті кілька правоохоронців були серйозно поранені, у одного з них зламана рука, в іншого - ребра. Щоб взяти ситуацію під контроль, поліції довелося викликати підкріплення.





Крім того, учасники протесту били вікна і вітрини магазинів. Поліція затримала сімох активних учасників заворушень.







