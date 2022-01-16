Створено електронну шкіру, яка зможе відчувати

Останнім часом з неймовірною швидкістю стали розвиватися такі напрямки науки як біомедичні технології та інтелектуальна робототехніка. Біопротез, який керується імпульсами від нервових волокон - це диво. Але у нього є один істотний недолік - він не відчуває навіть дотиків. І ось, справжній прорив! Австралійські вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету створили електронну штучну шкіру. Її особливість в тому, що вона реагує на біль так само як людська, пише Tech Xplore.

Пристрій відгукується на хворобливі відчуття з тією ж швидкістю, з якою нервові сигнали надходять у мозок людини.

За словами провідного автора дослідження Мадху Бхаскарана, ще не було створено жодної технології, яка могла б реалістично відтворювати почуття болю, яке знайоме абсолютно кожному.

При цьому фахівці домоглися від електронної шкіри розпізнавання між дотиком до шпильки та уколом нею.

Нову технологію оцінять і зможуть застосовувати при створенні біонічних протезів або інтелектуальної робототехніки.

Раніше ми писали про те, що створено автоматичний тлумач снів.

Також повідомлялося, що вчені розробили новий вид пластику. Він може бути використаний для виготовлення пластикових контейнерів, спортивного обладнання, автомобільних запчастин, будівельних матеріалів.