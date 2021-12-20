Створено нанопрепарат для боротьби з раком молочної залози

Вчені з США створили препарат здатний, безпечно для здоров'я, боротися з самим агресивним видом онкологічного захворювання - потрійним негативним раком молочної залози.
Відзначається, що на відміну від хіміотерапії, ліки не токсичне і не викликає серйозних побічних ефектів. Результати роботи вчених опубліковані в журналі Advanced Therapeutics.
Так, вчені з'єднали новий клас наноматеріалів для доставки ліків в організм з раніше розробленим препаратом і створили новий пористий матеріал, націлював і вбиває ракові клітини, не впливаючи на здоров'я.
Відомо, що потрійний негативний рак молочної залози - один з найагресивніших і фатальних онкозахворювань. Його важко лікувати хіміотерапією, він часто вимагає хірургічного втручання.
Керівник дослідження підкреслив, що дане захворювання дуже поширене серед американських жінок, додавши, що щорічно від раку груд вмирають тисячі людей і вчені доклали максимум зусиль для вирішення цієї проблеми, розробивши нові ліки.
Тепер розроблений препарат повинен ще пройти тести на ефективність і безпеку.
Відзначається, що на відміну від хіміотерапії, ліки не токсичне і не викликає серйозних побічних ефектів. Результати роботи вчених опубліковані в журналі Advanced Therapeutics.
Так, вчені з'єднали новий клас наноматеріалів для доставки ліків в організм з раніше розробленим препаратом і створили новий пористий матеріал, націлював і вбиває ракові клітини, не впливаючи на здоров'я.
Відомо, що потрійний негативний рак молочної залози - один з найагресивніших і фатальних онкозахворювань. Його важко лікувати хіміотерапією, він часто вимагає хірургічного втручання.
Керівник дослідження підкреслив, що дане захворювання дуже поширене серед американських жінок, додавши, що щорічно від раку груд вмирають тисячі людей і вчені доклали максимум зусиль для вирішення цієї проблеми, розробивши нові ліки.
Тепер розроблений препарат повинен ще пройти тести на ефективність і безпеку.
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