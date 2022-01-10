Сучасний "Робінзон Крузо" залишає свій острів через 32 роки

12:36 27 квітень Київ, Україна

Відомий італієць Мауро Моранді, який прославився як сучасний "Робінзон Крузо", залишає свій будинок - безлюдний острів Буделлі, через 32 роки.

Про це пише ВВС.

"Я піду, сподіваючись, що в майбутньому Буделлі буде так само захищений, як я захищав його протягом 32 років", - розповів 81-річний італієць.

Мауро Моранді був учителем фізкультури. На острів, який називають "рожевим пляжем", він потрапив через бажання жити на природі. У 1989 році Моранді вирушив у Полінезію, подалі від людської цивілізації. Своє рішення він аргументував невдоволенням політичною ситуацією в країні.

Тоді Мауро став доглядачем острова Буделлі. Він жив в радіостанції, спорудженій під час Другої світової війни.

«Після 32 років перебування тут мені дуже сумно їхати», - поділився Моранді.

Він заявив, що переїде жити в невелику квартиру на найбільшому острові архіпелагу. Чоловік упевнений, що його життя не надто сильно зміниться, оскільки він все одно буде бачити море.



Кілька десятиліть Мауро Моранді залишався єдиним жителем острова і дбав про місцеву природу. Однак представникам Національного парку «Ла-Маддалена» вдалося довести свої права на володіння островом Буделлі. Офіційні особи не підтримали Моранді і оскаржили його право жити на острові. Після декількох місяців опору «італійський Робінзон Крузо» здався.





Відзначимо, на захист Моранді в Мережі запустили петицію, яка зібрала понад 70 тисяч підписів.