Спільна стратегія стримування КНДР: Південна Корея та США оновили угоду про безпеку

11:31 13 листопада Київ, Україна





Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони США.



Зазначається, що міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та його американський колега Ллойд Остін підписали оновлену Стратегію індивідуального стримування (TDS) на переговорах щодо безпеки у Сеулі.



Угода була переглянута, оскільки наявна стратегія не відповідала швидкому розвитку ракетної та ядерної програм Північної Кореї, йдеться у повідомленні.



Міністерство оборони не уточнило, що саме змінили в угоді, яка передбачає, що Сполучені Штати використовуватимуть стратегічні військові активи, зокрема ядерні сили, для захисту своїх союзників.



Як зазначає агентство, вперше укладена у 2010 році, угода набуває все більшого значення, оскільки Північна Корея просувається вперед у своїх балістичних ракетних та ядерних програмах.



Міністри також заявили, що домовилися посилити спільні навчання, а також співпрацю з Японією для стримування та кращої підготовки до будь-якої північнокорейської атаки.



Остін сказав, що недавні візити американського підводного човна з ядерними балістичними ракетами та літака B-52 до Південної Кореї стали "віхами" у зусиллях зі стримування, і що темпи такого розгортання можуть продовжуватися, незважаючи на інші глобальні кризи. Південна Корея та США у понеділок, 13 листопада, переглянули двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на стримування ядерної та ракетної загроз з боку Північної Кореї. Сторони пообіцяли продовжувати тиск на Пхеньян, незважаючи на глобальні фактори, які відволікають.Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони США.Зазначається, що міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та його американський колега Ллойд Остін підписали оновлену Стратегію індивідуального стримування (TDS) на переговорах щодо безпеки у Сеулі.Угода була переглянута, оскільки наявна стратегія не відповідала швидкому розвитку ракетної та ядерної програм Північної Кореї, йдеться у повідомленні.Міністерство оборони не уточнило, що саме змінили в угоді, яка передбачає, що Сполучені Штати використовуватимуть стратегічні військові активи, зокрема ядерні сили, для захисту своїх союзників.Як зазначає агентство, вперше укладена у 2010 році, угода набуває все більшого значення, оскільки Північна Корея просувається вперед у своїх балістичних ракетних та ядерних програмах.Міністри також заявили, що домовилися посилити спільні навчання, а також співпрацю з Японією для стримування та кращої підготовки до будь-якої північнокорейської атаки.Остін сказав, що недавні візити американського підводного човна з ядерними балістичними ракетами та літака B-52 до Південної Кореї стали "віхами" у зусиллях зі стримування, і що темпи такого розгортання можуть продовжуватися, незважаючи на інші глобальні кризи.

"Ми продовжимо робити те, що обіцяли", - сказав Остін на брифінгу.

Він додав, що за останній рік американські військові розгорнули більше сил в Індо-Тихоокеанському регіоні, ніж минулого року, і тепер здатні реагувати на все, що може статися.



Зазначається, що у 2023 році Південна Корея та США поглибили переговори щодо ядерного планування для кращої координації ядерної відповіді союзників під час війни.