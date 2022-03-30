Радника самарського губернатора звільнили за посилання на інтерв'ю президента Зеленського

15:42 30 березня Київ, Україна

Громадський радник губернатора Самарської області (росія) з IT-проєктів Денис Кортунов, який підтримав президента України в соцмережах, втратив свою посаду.

Кортунов обіймав посаду радника губернатора на громадських засадах з 2017 року.



Напередодні він опублікував у своїх соцмережах пост «Зеленський крутий» з посиланням на відеоверсію інтерв'ю президента України російським журналістам, зокрема, головному редактору «Медузи» Івану Колпакову. Пізніше піст був вилучений.

На це звернув увагу депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн, який вимагав звільнення Кортунова.