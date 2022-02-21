Радник передвиборчого штабу Трампа, який намагався вчинити суїцид, відмовився від своєї посади

Видавництво Politico повідомило, що старший радник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Бред Парскейл оголосив, що йде зі своєї посади.
«Я йду з моєї компанії та відмовляюся від будь-якої ролі в штабі на найближче майбутнє, щоб зосередитися на своїй сім'ї та отримати допомогу в подоланні величезного стресу», - йдеться в заяві Парскейла.
Кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Парскейл був затриманий поліцією після того, як погрожував накласти на себе руки. Згодом його госпіталізували.
Тоді також повідомлялося, що він бив свою дружину Кендіс, але вона спростувала цю інформацію.
«Хочу роз'яснити, мій чоловік не був жорстокий щодо мене ні в той день, ні раніше», - заявила Парскейл Politico.
У липні Парскейл був відсторонений від посади керівника передвиборчого штабу Трампа. Його місце зайняв Білл Стіпен.
Водночас він залишався в ролі спостерігача за цифровою стратегією кампанії та виконував функції радника.
«Я йду з моєї компанії та відмовляюся від будь-якої ролі в штабі на найближче майбутнє, щоб зосередитися на своїй сім'ї та отримати допомогу в подоланні величезного стресу», - йдеться в заяві Парскейла.
Кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Парскейл був затриманий поліцією після того, як погрожував накласти на себе руки. Згодом його госпіталізували.
Тоді також повідомлялося, що він бив свою дружину Кендіс, але вона спростувала цю інформацію.
«Хочу роз'яснити, мій чоловік не був жорстокий щодо мене ні в той день, ні раніше», - заявила Парскейл Politico.
У липні Парскейл був відсторонений від посади керівника передвиборчого штабу Трампа. Його місце зайняв Білл Стіпен.
Водночас він залишався в ролі спостерігача за цифровою стратегією кампанії та виконував функції радника.
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