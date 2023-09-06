12:46 10 серпня Київ, Україна

27-річний радник в апараті марії львової-бєлової, уповноваженої президента росії з "прав дитини", на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за депортацію українських дітей, виявився шанувальником неонацистської ідеології.





ЗМІ дізналися, що він був членом угруповання WotanJugend, яке проголошує «ідею переваги білих над іншими расами». Про це повідомляє Reuters.ЗМІ дізналися, що він був членом угруповання WotanJugend, яке проголошує «ідею переваги білих над іншими расами».

Коли Петрову було 16-19 років, він активно публікував у соціальних мережах подібний контент, викладав знімки футболки з варіацією кельтського хреста та бейсболки з цифрами 88 (є відсиланням до нацистського вітання за часів Гітлера, оскільки Н є восьмою буквою алфавіту). Крім того, журналісти знайшли на його сторінці коментар «Римський салют, від серця до сонця» (це жест зі скиданням правої руки), відеоролики неонацистів WotanJugend та репост про захід нацистської групи.



У «Скайпі» Петров узяв собі нікнейм wotan_jugend8989, в «Інстаграмі» - fanat1k8814. Обидва облікові записи він прив'язав до свого профілю «Вконтакте», проте він видалив їх після того, як отримав запит на коментар від журналістів.



Також ЗМІ вдалося знайти безліч облікових записів Петрова на форумах, при цьому він використав різні варіації свого нікнейму «wotan_jugend8989» з посиланням на неонацистське угруповання.



Аж до середини 2023 року Петров перебував у ультраправих та нацистських угрупованнях у соцмережах.



27-річний Петров зараз займається у львової-бєлової, що депортує українських дітей, проєктом із забезпечення «найнеобхіднішим» неповнолітніх на так званих нових територіях росії — окупованій частині України.

Так званий дитячий омбудсмен під час саміту «росія — Африка» попросила у володимира путіна «благословення» на діяльність в Африці. Марія львова-бєлова збирається "допомагати" дітям Африки у співпраці з РПЦ. За словами бєлової, вона обговорила з РПЦ "можливість відкриття гуманітарних штабів допомоги дітям" у російських парафіях в Африці.