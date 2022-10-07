Рада з прав людини ООН призначить Спецдоповідача з прав людини в росії

15:34 07 жовтня Київ, Україна

Резолюцію про створення мандата Спеціального доповідача з прав людини в росії запропонував Люксембург у зв'язку з тим, що 84 російські та міжнародні НКО у лютому 2021 року виступили з проханням відреагувати на посилення репресій у росії.

17 держав, які беруть участь у сесії, проголосували «за» створення мандату спецдоповідача, зокрема Великобританія, Німеччина та США. Проти виступили шість країн: Болівія, Венесуела, Еритрея, Казахстан, Китай і Куба.

Спеціальний доповідач спостерігатиме «за ситуацією, що погіршується, з правами людини в росії». Він працюватиме з російським громадянським суспільством, «збиратиме, вивчатиме та оцінюватиме» дані про порушення прав людини в країні, а також даватиме рекомендації міжнародним організаціям. Свою першу доповідь він представить лише наступного року. При цьому неясно, чи співпрацюватиме росія з доповідачем. Його кандидатуру буде визначено на наступних сесіях Ради.