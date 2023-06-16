Рада ЄС подвоює макрофінансову допомогу Молдові до 295 мільйонів євро

Рада ЄС ухвалила рішення збільшити суму макрофінансової допомоги Молдові, наданої рік тому.
Пресслужба Ради Євросоюзу підтвердила цю інформацію. У результаті прийнятого рішення сума фінансової допомоги становитиме 295 мільйонів євро, що вдвічі більше, ніж спочатку передбачалося.
У квітні 2022 року Рада ЄС ухвалила законодавство, яке дозволяє надати Молдові 150 мільйонів євро. Проте сьогодні було ухвалено рішення збільшити цю суму на 145 мільйонів євро.
Макрофінансова допомога, надана ЄС, має на меті підтримку економічної стабільності та проведення структурних реформ у Молдові. Вона доповнює фінансові ресурси, надані Молдові у рамках угоди з МВФ.
Рішення Ради ЄС набуде чинності на третій день після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.
Слід зазначити, що Молдова набула статусу кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Ще раніше Молдова отримувала фінансову допомогу від ЄС у рамках Європейського інструменту сусідства.
В цей час обсяг допомоги збільшується, що свідчить про підтримку з боку ЄС, що триває.
Пресслужба Ради Євросоюзу підтвердила цю інформацію. У результаті прийнятого рішення сума фінансової допомоги становитиме 295 мільйонів євро, що вдвічі більше, ніж спочатку передбачалося.
У квітні 2022 року Рада ЄС ухвалила законодавство, яке дозволяє надати Молдові 150 мільйонів євро. Проте сьогодні було ухвалено рішення збільшити цю суму на 145 мільйонів євро.
Макрофінансова допомога, надана ЄС, має на меті підтримку економічної стабільності та проведення структурних реформ у Молдові. Вона доповнює фінансові ресурси, надані Молдові у рамках угоди з МВФ.
Рішення Ради ЄС набуде чинності на третій день після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.
Слід зазначити, що Молдова набула статусу кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Ще раніше Молдова отримувала фінансову допомогу від ЄС у рамках Європейського інструменту сусідства.
В цей час обсяг допомоги збільшується, що свідчить про підтримку з боку ЄС, що триває.
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