Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти Лукашенка і його соратників

Сьогодні Рада глав ЄС затвердила другий індивідуальний санкційний список щодо Олександра Лукашенка і 14 інших посадових осіб. Перший список був офіційно опублікований 2 жовтня, тоді під санкційні обмеження потрапили 40 прихильників політики "батьки".
Крім Лукашенка, санкції введені відносно його сина і радника Віктора Лукашенка, глави президентської адміністрації Ігоря Сергієнка, керівника КДБ Івана Тертеля, начальника управління МВС Романа Мельника, голови Слідчого комітету Івана Носкевича, голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова, заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші та Андрія Смаля, керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка, заступника міністра інформації Ігоря Бузовського, прессекретарки президента Білорусії Наталії Ейсмонт, командира підрозділу "Альфа" Сергія Зубкова, колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова і голови Конституційного Суду Петра Миклашевича.
Санкційними заходами є заморожування фінансових активів в ЄС і заборона на видачу віз до країн Євросоюзу зазначеним у списку особам.
Після президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які в Євросоюзі вважаються фальсифікованими владою країни, це друга санкційна акція ЄС. Рада Європейського Союзу вже прийняла 2 жовтня додаткові індивідуальні санкції щодо білоруських офіційних осіб.
Тоді до списку санкцій в цілому були включені 40 осіб, яких в Євросоюзі вважають причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів і насильства щодо маніфестантів в ході мирних протестів.
Крім Лукашенка, санкції введені відносно його сина і радника Віктора Лукашенка, глави президентської адміністрації Ігоря Сергієнка, керівника КДБ Івана Тертеля, начальника управління МВС Романа Мельника, голови Слідчого комітету Івана Носкевича, голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова, заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші та Андрія Смаля, керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка, заступника міністра інформації Ігоря Бузовського, прессекретарки президента Білорусії Наталії Ейсмонт, командира підрозділу "Альфа" Сергія Зубкова, колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова і голови Конституційного Суду Петра Миклашевича.
Санкційними заходами є заморожування фінансових активів в ЄС і заборона на видачу віз до країн Євросоюзу зазначеним у списку особам.
Після президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які в Євросоюзі вважаються фальсифікованими владою країни, це друга санкційна акція ЄС. Рада Європейського Союзу вже прийняла 2 жовтня додаткові індивідуальні санкції щодо білоруських офіційних осіб.
Тоді до списку санкцій в цілому були включені 40 осіб, яких в Євросоюзі вважають причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів і насильства щодо маніфестантів в ході мирних протестів.
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