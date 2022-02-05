Рада ЄС проведе термінове засідання по Близькому Сходу

09:38 17 травень Київ, Україна

Глави МЗС країн Євросоюзу зустрінуться для обговорення загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Під час зустрічі будуть скоординовані зусилля і план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства на Близькому Сході.

Про це написав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в Twitter.

Зустріч відбудеться у вівторок, 18 травня.



Жозеп Боррель в своєму повідомленні зазначив, що тривала ескалація привела до неприйнятної кількості жертв мирного населення. Через цей конфлікт міністри закордонних справ Євросоюзу мають зібратися на обговорення. Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля і проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.



"Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - написав Боррель.



Ізраїльські силовики 16 травня обстріляли район Сектора Гази - місто Ель-Рімаль. Загинули щонайменше 42 людини.



Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС "підірваний", а бойовики не змогли відсидітися в підземних бункерах.



Тим часом Папа Римський закликав припинити насильство, поки воно не переросло в спіраль смертей.



В цілому ескалація триває вже тиждень.