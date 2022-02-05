Рада ЄС проведе термінове засідання по Близькому Сходу

Глави МЗС країн Євросоюзу зустрінуться для обговорення загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Під час зустрічі будуть скоординовані зусилля і план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства на Близькому Сході.
Про це написав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в Twitter.
Зустріч відбудеться у вівторок, 18 травня.
Жозеп Боррель в своєму повідомленні зазначив, що тривала ескалація привела до неприйнятної кількості жертв мирного населення. Через цей конфлікт міністри закордонних справ Євросоюзу мають зібратися на обговорення. Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля і проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.
"Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - написав Боррель.
Ізраїльські силовики 16 травня обстріляли район Сектора Гази - місто Ель-Рімаль. Загинули щонайменше 42 людини.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС "підірваний", а бойовики не змогли відсидітися в підземних бункерах.
Тим часом Папа Римський закликав припинити насильство, поки воно не переросло в спіраль смертей.
В цілому ескалація триває вже тиждень.
Жозеп Боррель в своєму повідомленні зазначив, що тривала ескалація привела до неприйнятної кількості жертв мирного населення. Через цей конфлікт міністри закордонних справ Євросоюзу мають зібратися на обговорення. Так, Рада ЄС хоче скоординувати зусилля і проговорити план, за яким Європа може сприяти припиненню насильства.
"Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - написав Боррель.
Ізраїльські силовики 16 травня обстріляли район Сектора Гази - місто Ель-Рімаль. Загинули щонайменше 42 людини.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС "підірваний", а бойовики не змогли відсидітися в підземних бункерах.
Тим часом Папа Римський закликав припинити насильство, поки воно не переросло в спіраль смертей.
В цілому ескалація триває вже тиждень.
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