Рада ЄС прийняла позицію щодо посилення кібербезпеки

16:23 18 листопада Київ, Україна

18 листопада Рада ЄС прийняла позицію щодо проєкту регламенту, який має забезпечити високий загальний рівень кібербезпеки в інститутах, органах, офісах та агентствах ЄС.



Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.



Ці заходи запропонувала Єврокомісія ще у березні 2022 року на тлі сплеску кількості складних кібератак на органи держуправління ЄС останніми роками. Вони спрямовані на підвищення стійкості та можливості реагування на інциденти всіх суб'єктів ЄС.



Ключові елементи прийнятої позиції:

посилення мандата та фінансування групи реагування на надзвичайні комп'ютерні ситуації для інститутів, органів, офісів та агенцій ЄС (CERT-EU)

створення міжвідомчої Ради з кібербезпеки для управління та нагляду за введенням нового регламенту

посилення обміну інформацією про інциденти з CERT-EU

сприяння координації та співробітництву у реагуванні на кіберінциденти.

Наступним кроком мають стати тристоронні переговори із Європейським парламентом.



Пропозиція щодо посилення кібербезпеки для інститутів, органів, офісів та агентств ЄС є одним із заходів, передбачених Стратегією кібербезпеки ЄС на цифрове десятиліття, яку представила Комісія та Високий представник ЄС із закордонних справ у грудні 2020 року.